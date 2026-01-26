সোমবার, ২৬শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে পোলিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৬, ২০২৬ ৮:১৪ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে পোলিং অফিসারদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে পোলিং অফিসারদের দায়িত্বশীল ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হক।

প্রশিক্ষণে পোলিং অফিসারদের ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত দায়িত্ব, আইন-কানুন ও করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গণভোট সচেতনতা বৃদ্ধিতে মেহেরপুরে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়...

গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গাংনীতে কৃষক সমাবেশ

মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব হস্তান্তর

গাংনীতে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বােধন

আল্লাহর কসম ক্ষমতায় গেলে জনগণের সম্পদের উপর হাত...

ড. শফিকুর রহমানের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সদর উপজেলা...