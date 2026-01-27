ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরে ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে “ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ সভা” অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিব, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম এবং সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হক। সভায় বক্তারা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।