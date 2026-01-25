ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মুজিবনগরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর নিউজঃ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা।
প্রশিক্ষণে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী আচরণবিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও গণভোট পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন ও গণভোট সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।