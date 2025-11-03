ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা যখন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠছে, তখন নির্বাচনী সৌহার্দ্যের অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর মো. তাজউদ্দীন খান।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মো. তাজউদ্দীন খান ফোনে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নির্বাচনী প্রার্থী হওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।
ফোনালাপে দুই প্রার্থীই শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মেহেরপুরের উন্নয়নের স্বার্থে একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা প্রকাশ করেন।
স্থানীয় রাজনৈতিক মহল এবং ভোটারদের মধ্যে এ ঘটনা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আরও মজবুত করবে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলবে।