সোমবার, ৩রা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৩, ২০২৫ ১০:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা যখন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠছে, তখন নির্বাচনী সৌহার্দ্যের অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জেলা আমীর মো. তাজউদ্দীন খান।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মো. তাজউদ্দীন খান ফোনে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নির্বাচনী প্রার্থী হওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।

ফোনালাপে দুই প্রার্থীই শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মেহেরপুরের উন্নয়নের স্বার্থে একত্রে কাজ করার প্রত্যাশা প্রকাশ করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহল এবং ভোটারদের মধ্যে এ ঘটনা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে আরও মজবুত করবে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে তুলবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পথসভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল ২০২৫-এর প্রস্তুতি সভা...

মেহেরপুর সদর গোল্ড কাপ ফুটবলে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ...

মেহেরপুরে মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মুজিবনগরে বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে লিফলেট বিতরণ ও...