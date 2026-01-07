বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর সড়ক মহড়া
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর সড়ক মহড়া

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৭:৪৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ জনগণকে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মেহেরপুরে সড়ক মহড়া করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর জেলায় কঠোর অবস্থানে রয়েছে সেনাবাহিনী। জনবল বৃদ্ধি করার পাশাপাশি টহল কার্যক্রমও জোরদার করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মেহেরপুর ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাসান মাহমুদ সৌরভের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল মেহেরপুর সেনা ক্যাম্প থেকে সড়ক মহড়া শুরু করে। পরে জেলার দুটি সংসদীয় আসনের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে মহড়া শেষ হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনসহ সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।




