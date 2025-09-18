দারিয়াপুরে বিএনপির গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব হাসান আলী, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিসহ বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।