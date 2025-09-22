দারিয়াপুরে সার ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে অবৈধভাবে বেশি দামে সার বিক্রির অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মন্ডলের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।
জানা গেছে দারিয়াপুরের ওয়াহেদ ট্রেডার্স থেকে ভ্যানযোগে সার বাইরে চলে যেতে দেখে স্থানীয় কৃষকরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মন্ডলকে খবর দেন। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে এসে অভিযোগের সত্যতা পান এ সময় সেখানে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ সালের ৪৫ ধারার আওতায় ওয়াহেদ ট্রেডার্স এর মালিকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
মোবাইল কোর্ট চলাকালীন সময়ে সেখানে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন