মঙ্গলবার, ৩রা মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৩, ২০২৬ ৭:২৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দারিয়াপুরে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির খান জাহান আলী।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ইফতার শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্টের...

মেহেরপুর আল হেরা মডেল মাদ্রাসায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে...

মেহেরপুরে নায়েক থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক...

মেহেরপুরে ‘সাজসজ্জা’ গার্মেন্টস শপের উদ্বোধন

মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে ভোক্তা-অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান, জরিমানা সাড়ে...