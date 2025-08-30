মেহেরপুর নিউজ:
দীর্ঘ ১৭ বছর পর মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা ও শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে এ সম্মেলনের সূচনা করা হয়।
জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য, খুলনা বিভাগ আহ্বায়ক ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি আমান উল্লাহ আমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।
সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।
এছাড়া জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ এবং সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।