দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর আসছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

মেহেরপুর নিউজ:
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐক্যমত) মনির হায়দার দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর আসছেন। সফরকালে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন।
সফরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের আয়োজনে নবীনবরণ ও বিদায় বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেবেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিতে একটি বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
পরদিন শুক্রবার সকাল ৯টায় তিনি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সারের ব্যবহার ও বিপণন সম্পর্কিত অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। কর্মসূচি শেষে শুক্রবার দুপুরে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।