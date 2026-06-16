দু’বার পিছিয়ে নিউজিল্যান্ডের সাথে ড্র করল ইরান

দু’বার পিছিয়ে পড়েও চলতি বিশ্বকাপ ফুটবলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সাথে ড্র করল ইরান। আজ ভোরে ‘জি’ গ্রুপের ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও ইরান ম্যাচটি।
লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফাই স্টেডিয়ামে ম্যাচে সপ্তম মিনিটে গোল পেয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। সারপ্রিত সিংয়ের পাস থেকে বুক দিয়ে বল নামিয়ে গোল করেন ইলাইজা জাস্ট। ১-০ গোলের লিড নেয় নিউজিল্যান্ড। বাসস
৩২ মিনিটে রামিন রেজাইয়ানের গোলে ম্যাচে ১-১ সমতা ফেরায় ইরান। সমতা নিয়ে ম্যাচের প্রথমভাগ শেষ করে দু’দল।
দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে বল গড়ানোর নবম মিনিটে আবারও এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। বেন ওল্ডের সাথে ওয়ান-টু-ওয়ান খেলে বক্সের ডান প্রান্ত দিয়ে দারুণ শটে গোল করেন প্রথম গোলের মালিক জাস্ট।
২-১ গোলের লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি নিউজিল্যান্ড।
ম্যাচের ৬৪ মিনিটে দ্বিতীয়বারের মত ম্যাচে সমতা ফেরায় ইরান। রেজাইয়ানের ক্রস থেকে দারুন হেডে বল জালে পাঠান মোহাম্মদ মোহেবি।
ম্যাচের বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলে ২-২ সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে ইরান ও নিউজিল্যান্ড।
গ্রুপ পর্বে ২১ জুন বেলজিয়ামের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইরান। একই দিন নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ মিশর।