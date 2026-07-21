মঙ্গলবার, ২১শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন এমপি তাজউদ্দীন খান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন এমপি তাজউদ্দীন খান

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২১, ২০২৬ ৮:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. তাজউদ্দীন খান মেহেরপুর শহরের ওয়াপদার মোড়ে বাস দুর্ঘটনাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দুর্ঘটনার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজ নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

প্রায় ৮ ঘণ্টা পর মেহেরপুরে খাদে উল্টে যাওয়া...

মেহেরপুরে ট্রাফিক প্রসিকিউশন সিস্টেমে ডিজিটাল জরিমানা আদায় কার্যক্রমের...

কুলবাড়ীয়ায় ডাব্লুএএমওয়াই-এর অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

বিশেষ অনুদানের চেক পেলেন ২৫ অসহায় ব্যক্তি

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চুরি ও পকেটমারের সন্দেহে ৬...

মেহেরপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে অন্তত ১২ জন আহত