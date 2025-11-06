শনিবার, ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৬, ২০২৫ ৭:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সম্মনিত জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্সআপ হয়েছে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পর্বে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জুনায়েদ আহমেদ, রকিবুল ইসলাম ও তাহসিন আহমেদের দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

চূড়ান্ত রাউন্ডে তারা মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাহমুদ হাসান দিগন্ত, মুবতাসিম ফুয়াদ ও মুশফিকুল সালেহীনের দলকে পরাজিত করে।

প্রতিযোগিতায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জুনায়েদ আহমেদ শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন।




