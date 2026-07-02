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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত দেড় যুগ পর মেহেরপুর জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটি গঠন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

দেড় যুগ পর মেহেরপুর জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটি গঠন

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২, ২০২৬ ৮:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগ পর মেহেরপুর জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জেলার রেফারিদের এক আলোচনা সভা শেষে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ সুপার ও জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান রিপন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রহমান, ক্রীড়াবিদ আব্দুস সালাম, ফারাহ হোসেন লিটন এবং এ কে আজাদ টিটুসহ অন্যান্যরা।

সভা শেষে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়কে আহ্বায়ক এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান রিপন, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (পদাধিকারবলে) যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সদস্য হিসেবে এ কে আজাদ টিটু, মাহবুবুল হক ও সোহেল রানা।

আলোচনা সভায় বক্তারা জেলার ফুটবল রেফারিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও দক্ষ করে তুলতে রেফারিদের প্রশিক্ষণ, ঐক্য ও সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নবগঠিত অ্যাডহক কমিটি দ্রুত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন এবং জেলার ক্রীড়াঙ্গনে রেফারিদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।




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