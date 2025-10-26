দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া গ্রামে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত শাহিদা বেগম সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের গনি মিয়ার স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে শাহিদা বেগম কুতুবপুর ইউনিয়নের তেরঘরিয়া গ্রাম যাওয়ার পথে রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন