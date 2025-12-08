ধানখােলা ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনায় দােয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সােমবার বিকেলে ধানখােলা ফুটবল মাঠে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ ফরহাদ হােসেন। মাহফিলে প্রধান মেহমান ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।
বিশেষ মেহমান ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল,জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক,বিএনপির সিনিয়র নেতা শহিদুল ইসলাম নাসির।
এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক গােলাম কাউছার,গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাফর আকবর,আব্দুল ওহাব বুলবুল,রবিউল ইসলাম,যুবদল নেতা এনামুল হকসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী-সমর্থকেরা।