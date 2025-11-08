শনিবার, ৮ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবর রচনা করতে হবে–মাসুদ অরুণ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৮, ২০২৫ ৭:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেছেন, ধানের শীষ কে নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া যাবেনা বরং ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবর রচনা করতে হবে।

তিনি বলেন, ধানের শীষ নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। নতুন করে আর কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করা হবে না। যারা ধানের শীষকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

মাসুদ অরুণ শনিবার বিকালে শহীদ সামসুজোহা নগর উদ্যানে জেলা বিএনপি আয়োজিত জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে জনসভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, অনেকে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে তাদের থেকে সজাগ থাকতে হবে। ৭১ নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। নতুন করে জুলাইয়ের চেতনাকে বিক্রি করে খেতে দিব না, ধর্মকে বিক্রি করেও খেতে দেওয়া হবেনা।

তিনি আরো বলেন, জিয়াউর রহমান বিপ্লব ও সংহতি দিবসের মাধ্যমে এই জাতির মুক্তি নিশ্চিত করেছিলেন। তাই জিয়াউর রহমানের ধানের শীষকে বাঁচিয়ে রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ,জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি সায়েদাতুন নেছা নয়ন, ছাত্রদলের সভাপতি সেনজির আহমেদ।জনসভায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।




