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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নজরুল বর্ষ উপলক্ষে মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ৩, ২০২৬ ৮:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। নজরুল সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগে প্রতিযোগীরা তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিচারকমণ্ডলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, নজরুলের আদর্শ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।




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