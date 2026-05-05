মঙ্গলবার, ৫ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬: মেহেরপুরে সাঁতার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মে ৫, ২০২৬ ৮:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিস–এর উদ্যোগে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬ উপলক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে আমঝুপি এলাকায় একটি পুকুরে এ সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার সাঁতারুরা জেলা পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মোঃ খায়রুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় আরিফ আহমেদ, জেলা ক্রীড়া অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




