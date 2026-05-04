সোমবার, ৪ঠা মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৬ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬: বালক-এ ফুটবলে গাংনী উপজেলা ফাইনালে
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬: বালক-এ ফুটবলে গাংনী উপজেলা ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
মে ৪, ২০২৬ ৮:০২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬ এর বালক-এ ফুটবল প্রতিযোগিতায় গাংনী উপজেলা একাদশ দ্বিতীয় দল হিসেবে জেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় গাংনী উপজেলা একাদশ ২-০ গোলে মুজিবনগর উপজেলাকে পরাজিত করে।

খেলার প্রথমার্ধের ১২ মিনিটে রাফিউলের গোলে গাংনী উপজেলা এগিয়ে যায়। পরে ২০ মিনিটে আয়মান সাজ্জাদ আরেকটি গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে গাংনী উপজেলা একাধিক সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। তবে শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে তারা।

আগামী ৮ মে জেলা পর্যায়ের ফাইনালে গাংনী উপজেলা একাদশের প্রতিপক্ষ মেহেরপুর পৌরসভা একাদশ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬: বালিকায় মুজিবনগরের দাপট, বড় জয়ে...

নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬: ব্যাডমিন্টনে বালিকায় একক ও দ্বৈতে...

নতুন কুড়ি স্পোর্টস-২০২৬: ব্যাডমিন্টনে এককে মুজিবনগর, দ্বৈতে গাংনী...

মেহেরপুরে ৩৫ বছর আগে কেনা জমির ধান কেটে...

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬ দাবা প্রতিযোগিতা (বালক) অনুষ্ঠিত,...

মেহেরপুরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬ দাবা প্রতিযোগিতায় নীলিমা চ্যাম্পিয়ন