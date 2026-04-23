বৃহস্পতিবার, ২৩শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
নববর্ষ উদযাপনে মেহেরপুর বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজে পুরস্কার বিতরণ

এপ্রিল ২৩, ২০২৬ ৭:৩৮ অপরাহ্ণ

বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রওশনারা খাতুন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফিরোজ হোসেন, আব্দুস সাত্তারসহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।




