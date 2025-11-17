সোমবার, ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির মেহেরপুরে পৌঁছেছেন

নভেম্বর ১৭, ২০২৫ ৮:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলার নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মেহেরপুরে পৌঁছেছেন। সোমবার রাতে তিনি মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এসে পৌঁছালে তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, আবির আনসারী, হাবিবুর রহমান ও খাদিজা আক্তারসহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

নবাগত জেলা প্রশাসককে স্বাগত জানাতে সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।




