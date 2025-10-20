নরমাল ডেলিভারিতে কন্যা শিশুর জন্ম, নবজাতককে উপহার দিলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া কন্যা শিশুর মাকে উপহার ও শুভেচ্ছা প্রদান করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসক মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মা শান্তনা খাতুনকে উপহার সামগ্রী তুলে দেন। শান্তনা মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়ার রাসেল হোসেনের স্ত্রী।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে শান্তনা মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন এবং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসক হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে নবজাতক ও তার মাকে ফুল ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।
এ সময় জেলা প্রশাসক নবজাতকের নাম রাখেন “সারা বিনতে রাসেল” এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির জন্ম নিবন্ধন সনদ তার মায়ের হাতে তুলে দেন।
ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বলেন, “এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে যে মায়ের নরমাল ডেলিভারি হবে, তাকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।”
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর, এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রুমানা হেলালি জুশি প্রমুখ।