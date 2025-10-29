নরমাল ডেলিভারিতে দুই মাকে জেলা প্রশাসনের উপহার

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া দুই মাকে শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেছে জেলা প্রশাসন। বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নবজাতকের মায়েদের হাতে এসব উপহার তুলে দেন।
নবজাতকের মায়েরা হলেন সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের চাঁদ আলীর স্ত্রী খুশিয়ারা খাতুন এবং মোমিনপুর গ্রামের নাহিদের স্ত্রী শান্তা খাতুন। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শান্তা খাতুন এবং বুধবার সকালে খুশিয়ারা খাতুন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেন।
খবর পেয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নির্দেশে দুই মা ও তাঁদের নবজাতকের হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।