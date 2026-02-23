সোমবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬ ৭:১৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরের দিকে এই উপহার প্রদান করা হয়। সরকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মেহেদী হাসানের স্ত্রী মিতা খাতুনের হাতে জেলা প্রশাসনের উপহার তুলে দেন।

এর আগে মিতা খাতুন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেন। জেলা প্রশাসনের এ উদ্যোগে পরিবারটি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ




