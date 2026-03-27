শনিবার, ২৮শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রাইভেট কার চালক নিহত
নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রাইভেট কার চালক নিহত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ২৭, ২০২৬ ৭:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

নাটোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের প্রাইভেট কার চালক মোঃ সাগর (২৬) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরের দিকে নাটোরের বনপাড়া মহাসড়কে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে মোঃ সাগর যাত্রী নিয়ে মেহেরপুর থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রাইভেট কারটি নাটোর বনপাড়া মহাসড়কে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় গাড়ির চালক সাগর ঘটনাস্থলে নিহত হন।

সাগর দামুড়হুদা উপজেলার বোয়ালমারী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে এবং মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া এলাকার বাবলুর শেখ জামাই। সাগর দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় বসবাস করেন।




