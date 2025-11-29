শনিবার, ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ইমামদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ: মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা

নভেম্বর ২৯, ২০২৫ ৬:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নারী ও শিশু নির্যাতন, মানব পাচার ও যৌতুক প্রতিরোধে ইমামগণের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুম মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। স্বাগত বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবায়দুর রহমান। আলোচনা করেন মাস্টার ট্রেইনার আব্দুল হামিদ।

আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন, মানব পাচার ও যৌতুক সমাজের জন্য মারাত্মক সমস্যা। এসব অনিয়ম ও অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের প্রতিটি স্তরের পাশাপাশি ইমামদেরও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে ইমামদের আরও সক্রিয় ভূমিকার আহ্বান জানান।




