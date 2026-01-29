মেহেরপুর নিউজঃ
নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুল চত্বরে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়ে যারা বিজয় অর্জন করেছে তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলটির পরিচালক সামিরা শহীদুল্লাহ ইলা, বিশিষ্ট সমাজসেবক নিলুফার বানু সহ স্কুলটির শিক্ষকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার সকালের নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ শহীদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবক নিলুফার বানু,স্কুলের পরিচালক সামিরা শহীদুল্লাহ ইলা প্রমূখ।
পরে সেখানে কবুতর উড়িয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয় এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।