বৃহস্পতিবার, ২৯শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২৯, ২০২৬ ১:৩৭ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ শহীদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবক নিলুফার বানু এবং স্কুলের পরিচালক সামিরা শহীদুল্লাহ ইরা প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। পরে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার...

মেহেরপুরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া...

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণায় বাধার অভিযোগ

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে...

জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেল মেহেরপুরের হাবিবা খাতুন

মেহেরপুরে গণভোট প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত