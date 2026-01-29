নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে আলহাজ্ব শহীদুল্লাহ শহীদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবক নিলুফার বানু এবং স্কুলের পরিচালক সামিরা শহীদুল্লাহ ইরা প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। পরে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।