“নিজের মেয়েকে রাজরানী, পরের মেয়েকে চাকরানী ভাবা যাবে না”— মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:
“আমরা নিজেদের মেয়েকে রাজরানী মনে করি, আর পরের মেয়েকে চাকরানী ভাবি। এই বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সকল মেয়েকে সমানভাবে দেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।”— এমন মন্তব্য করেছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
তিনি বলেন, “শুধু সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে, আত্মহত্যার প্রবণতা কমাতে।”
শনিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর এলাকায় সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্যবিবাহ, মাদক, আত্মহত্যা এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুরোধে সচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জেলা প্রশাসক।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন—মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, জেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার আনিসুর রহমান, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, বারদী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, সাহিদা খাতুন, আনিকা খাতুন, আবু সায়েম, বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বাল্যবিবাহ ও মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান।