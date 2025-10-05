রবিবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনি দায়িত্বে দক্ষতা বাড়াতে মেহেরপুরে পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচনি দায়িত্বে দক্ষতা বাড়াতে মেহেরপুরে পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৫, ২০২৫ ৭:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেড মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের কনস্টেবল থেকে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার মোট ৫০ জন পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. আতিকুল হক প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন...

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে শিহালা মিতালী ক্লাবের জয়

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের বাছাই শুরু

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও...

মেহেরপুরে কৃষকের কলমি বীজ কেটে তসরুপ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত