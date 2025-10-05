নির্বাচনি দায়িত্বে দক্ষতা বাড়াতে মেহেরপুরে পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু

মেহেরপুর নিউজঃ
নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেড মিলনায়তনে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।
প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের কনস্টেবল থেকে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার মোট ৫০ জন পুলিশ সদস্য অংশগ্রহণ করছেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. আতিকুল হক প্রমুখ।