 নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিদর্শন অতিরিক্ত ডিআইজির

অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৯:৫৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিদর্শন করেছেন অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

মঙ্গলবার সকালে তিনি মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেড মিলনায়তনে চলমান প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিদর্শন করেন। এ সময় অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), খুলনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

পরিদর্শনকালে তিনি প্রশিক্ষণার্থীরা কোর্স চলাকালীন সময়ে যে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছেন তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ আতিকুল হক প্রমুখ কর্মকর্তাবৃন্দ।



