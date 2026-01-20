নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উপজেলায় মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব, জুগিন্দা, আযান, ঢেপা ও পাকুড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে নির্বাচনী আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ধানখোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয় এবং গণভোটের প্রচারণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
একই দিনে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর, আমদহ ও বামনপাড়া গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন এবং গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।