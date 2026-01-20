মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট অভিযান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট অভিযান

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ২০, ২০২৬ ১১:০৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উপজেলায় মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব, জুগিন্দা, আযান, ঢেপা ও পাকুড়িয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে নির্বাচনী আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ধানখোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করা হয় এবং গণভোটের প্রচারণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

একই দিনে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর, আমদহ ও বামনপাড়া গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন এবং গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ইয়াং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৬: মেহেরপুর জেলা একাদশ চুয়াডাঙ্গাকে ৯...

মেহেরপুরে গণভোট ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক...

মেহেরপুরে বিনা সরিষা-১১ ও বারি সরিষা-১৪ এর প্রায়োগিক...

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্ধারকৃত মোবাইল ও...

মেহেরপুরে বিআরডিবির উদ্যোগে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ...