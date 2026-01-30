শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে একাধিক মোবাইল কোর্ট অভিযান, অর্থদণ্ড ও সতর্কতা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মেহেরপুরে একাধিক মোবাইল কোর্ট অভিযান, অর্থদণ্ড ও সতর্কতা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩০, ২০২৬ ১২:৩৬ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একাধিক মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ধানখোলা বাজার, বাগানপাড়া, মইষাখোলা ও খড়মপুর এলাকায় জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০২৫-এর ৭(ক), ৭(ঙ) ও ১৩(গ) বিধি লঙ্ঘনের দায়ে মোট ৪টি মামলায় ৪ জন ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহও পরিদর্শন করা হয়।
এছাড়াও সদর উপজেলার পিরোজপুর ও বারাদি ইউনিয়নের নুরপুর, পিরোজপুর, গওহরপুর এবং বারাদি ইউনিয়নের কলাইডাংগা গ্রামে পৃথক মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে কলাইডাংগা গ্রামে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ক্যাম্পে আলোকসজ্জা করার দায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৩(গ) লঙ্ঘনের অপরাধে বিধি ২৭ মোতাবেক অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি গণভোট বিষয়ে প্রচারণাও চালানো হয়।

অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বল্লভপুর, মানিকনগর ও সোনাপুর এলাকায় মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচারণা সম্পন্ন করা হয়।

এদিকে উপজেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের যাদবপুর, রাধাকান্তপুর ও রাজাপুর এলাকায় মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

নির্বাচনী কার্যক্রম সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ বোতল ভারতীয়...

গাংনীর জোড়পুকুরিয়ায় বিএনপি নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে চরমােনাইসহ বিভিন্ন দলের ২৫ কর্মীর জামায়াতে যােগদান

নিউ ওয়ার্ল্ড কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার...

জাতীয় পর্যায়ে চাকতি নিক্ষেপে তৃতীয় হাবিবা খাতুন