শনিবার, ৩১শে জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে গাংনী ও সদরে মোবাইল কোর্ট

জানুয়ারি ৩১, ২০২৬ ৬:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া, ধলা, রংমহল ও খাসমহলসহ বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানের সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা হয়। এ সময় ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং গণভোট বিষয়ে প্রচার কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের রায়পুর, খন্দকারপাড়া ও আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে তোরণ নির্মাণ এবং নির্বাচনী প্রচারণায় রঙিন ব্যানার ব্যবহারের অপরাধে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৩(ক) ও ৭(ঙ) লঙ্ঘনের দায়ে বিধি ২৭ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

অপরদিকে সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের যাদুখালি ও পিরোজপুর এবং বারাদি ইউনিয়নের বারাদি, রাজনগর ও জুগিন্দা গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্টের আরেকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় বারাদি গ্রামে একটি বাড়ির সামনে নির্বাচনী প্রতীকের আলোকসজ্জা করায় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৩(গ) লঙ্ঘনের অপরাধে বিধি ২৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।




