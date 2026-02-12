বৃহস্পতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন: মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ১২:০২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে এক মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর এলাকায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে নির্বাচনী আচরণবিধি অমান্য করে মোটরসাইকেল চালানোর অপরাধে জিনারুল ইসলাম নামের এক চালকের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
জিনারুল ইসলাম সদর উপজেলার হিতিম পাড়া গ্রামের রহমত উল্লাহর ছেলে বলে জানা গেছে।




