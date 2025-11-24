নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনগণের সেবায় কাজ করতে হবে: মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেছেন, “আপনারা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, জনগণের সেবা করার মন–মানসিকতা নিয়ে এসেছেন, আপনারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবেন। জনগণের সেবা করবেন।”
সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনকালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে পৌঁছালে ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম তাকে স্বাগত জানান।
মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আসিফ ইকবাল এবং ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আসাদুল হক পিন্টু, সালমা খাতুন ও মেরিনা খাতুনসহ অন্যান্যরা।