মঙ্গলবার, ২৫শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনগণের সেবায় কাজ করতে হবে: মেহেরপুর জেলা প্রশাসক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনগণের সেবায় কাজ করতে হবে: মেহেরপুর জেলা প্রশাসক

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৪, ২০২৫ ৭:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেছেন, “আপনারা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, জনগণের সেবা করার মন–মানসিকতা নিয়ে এসেছেন, আপনারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবেন। জনগণের সেবা করবেন।”
সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনকালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে পৌঁছালে ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম তাকে স্বাগত জানান।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর আসিফ ইকবাল এবং ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আসাদুল হক পিন্টু, সালমা খাতুন ও মেরিনা খাতুনসহ অন্যান্যরা।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বুয়েটের প্রভাষক হলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান মোস্তফা সাফিক...

মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে গাংনীতে বিএনপির বিক্ষােভ

কর্মীরাই দলের প্রাণ- ধানের শীষের প্রার্থী আমজাদ হোসেন

গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে...

মেহেরপুর-১ আসনে গণসংযোগে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মাওলানা তাজ...

আমঝুপি ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন করলেন মেহেরপুরের নবাগত...