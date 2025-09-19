নির্বাচিত সরকার গঠনে কােন বিকল্প নেই —ড.বদিউল আলম মজুমদার

সাহাজুল সাজু :
নির্বাচিত হতে হবে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে। এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে। নির্বাচিত সরকার গঠনে কােন বিকল্প নেই। এর মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক পথ প্রশস্ত হবে।
শুক্রবার মেহেরপুরের গাংনীতে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়ােজিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদানকালে কথাগুলাে বলেন,নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড.বদিউল আলম মজুমদার আরাে বলেন,পিআর পদ্ধতি আর আসন ভিত্তিক পদ্ধতি,এর দুটােতেই ইতিবাচক এবং নীতি বাচক দিক আছে । আমরা মনে করি দুটি পদ্ধতিই দরকার। আমরা প্রস্তাব রেখেছি দুটাে পদ্ধতিই কার্যকর করতে। নিম্ন কক্ষে হবে আসন ভিত্তিক এবং উচ্চ কক্ষে পিআর ভিক্তিক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তরি ভীড়বেই।
গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এর গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মােজাম্মেল হক।
সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি মনির হায়দার।
এসময় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।