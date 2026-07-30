নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ১০১ সদস্যের কমিটি অনুমোদনের দাবি

মেহেরপুর নিউজ:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৪ সালের ২৩ অক্টোবর সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
এরই মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত একটি পত্রে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অনুমোদনের দাবি করা হয়েছে।
ওই পত্র অনুযায়ী, মাসুদ রানাকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং শোভন সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।
এছাড়া কমিটিতে ৩৭ জন সহ-সভাপতি, ৯ জন যুগ্ম সম্পাদক এবং ১০ জন সাংগঠনিক সম্পাদক রাখা হয়েছে।
সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সায়েম খন্দকার, মুস্তাফিজুর রহমান, এস এম আল রাতুল, মানিক ফরাজী, মুজিবুল হক মানিক, আশিকুজ্জামান সবুজ, বুলবুল আহমেদ সাগর, সাইফুর রহমান শিপ্লব, মবিনুর রহমান তন্ময়, শিপন খান, মাবুদ সেখ, তুহিন আলী, সবুজ আহমেদ, সৌরভ হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান ইমরান, তামিম খান, তরিকুল ইসলাম দিপু, এজাজ আহমেদ বিশ্বাস, সাগর জোয়ারদার, সবুজ হোসেন, এজাজ আহমেদ চঞ্চল, তুষার আহমেদ, সাজিদ আহমেদ, সাম্যে, মুশফিকুর রহমান শিপন, তারুণ্য ইসলাম, ইশরাক হোসেন আবির, সম্রাট শাহজাহান, রাগিব আহমেদ বাঁধন, রাজন আলী, তানভীর হাসান শিশির জয়, শাহারুল ইসলাম, সাকিব আহমেদ, নয়ন আহমেদ, শাকিল আহমেদ, আবু রায়হান সৌমিক, তাওসিফ আহমেদ তুহিন ও রেজাউল ইসলাম বাঁধন।
যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন জয় আহমেদ খান, সাকিবুর রহমান প্রতীক, ইব্রাহিম রহমান ইবু, আবির হামজা, সাইফ রহমান জয়, শান্ত ইসলাম, সাহাবুব ইসলাম নয়ন, অংকুর ও আশিক মাহমুদ।
সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন বাধন খান, সাব্বির হোসেন, আলিফ রেহমান, সাগর হোসেন, ইব্রাহিম মিয়া, আল আশিকুর আদনান তায়েমুর, আনিকা, মকবুল হোসেন, ইমতিয়াজ ইমন ও রাজ হোসেন সাব্বির।
এছাড়া কমিটিতে নির্বাহী সদস্য সজিব হোসেন, জান্নাত আহমেদ, তুহিন হোসেন হুসাইন রহমান আশিক, বাপ্পি মিয়া, আদনান সামি, আহমেদ সজীব, দীপ্ত আহমেদ দ্বীপ, এজাজ খান, মানিক, মুস্তাফিজ বিশ্বাস, রাতুল খান, সাইফ জামান জয়, সাগর আলী, সবুজ আহমেদ, সবুজ শেখ, সৌরভ খান, তানভীর হাসান জয়, আবির হাসান, আমিনুল ইসলাম, আষিক রহমান, শাকিল আহমেদ, শিহাব ইসলাম, নয়ন আহমেদ, সাব্বির হোসেন, তাসিফ আহমেদ তুহিন, মুজিবুল হক, শাহারুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম ইমন, জান্নাত আলী বিশ্বাস, রমিজ রাজা, তৌহিদুল ইসলাম তয়ন, নয়ন আলী, সজীব হাসান, সুরুজ আলী, সোহরাব হোসেন দিপু, ইউসুফ আলী, মুশফিকুর রহমান শিপন, আশিকুর রহমান, সোহানুর রহমান জামিল, ইশতিয়াক আহমেদ, ইব্রাহিম মিয়া, রাহুল হাসান শিয়াব হাসান স্মরণ, আমিরুল ইসলাম ও সাম্যক বিন রফিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।