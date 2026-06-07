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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভা

কর্তৃক Meherpur News
জুন ৭, ২০২৬ ৭:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে শোডাউনটি অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়, কলেজ মোড় ও হাসপাতাল মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোডাউনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাসান, পৌর ছাত্রদলের নেতা রাব্বি, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সুইম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদসহ ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় বক্তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।




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