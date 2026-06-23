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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতরাজনীতি

নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মিছিল

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৩, ২০২৬ ৬:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় বক্তারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি যেকোনো ধরনের নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।




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