নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির মিছিল

মেহেরপুর নিউজ:
নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা নগর উদ্যান থেকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের করা হয়।
মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, বিএনপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
এসময় বক্তারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি যেকোনো ধরনের নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।