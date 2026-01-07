পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই অপহৃত মাহিদ হোসেন উদ্ধার, ককটেল ফাটিয়ে পালাল অপহরণকারীরা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ইটভাটা সংলগ্ন সড়ক থেকে অপহৃত যুবক মোঃ মাহিদ হোসেন (২২)-কে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (০৭ জানুয়ারি ২০২৬) রাত আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটের দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খানের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল সদর উপজেলার পিরোজপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহরণকৃত মাহিদ হোসেনকে উদ্ধার করে।
উদ্ধার হওয়া মাহিদ হোসেন মুজিবনগর উপজেলার বাবুপুর গ্রামের ব্যবসায়ী আমির হোসেন ও রেশমা বেগমের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে মাহিদ হোসেন তার দুই বন্ধু— একই গ্রামের আজিজুলের ছেলে রিয়াদ এবং ইলিয়াসের ছেলে জুনায়েদকে নিয়ে বাবুপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে কোমরপুর বাজার থেকে রওনা দেন। পথিমধ্যে কোমরপুরের মশিউর রহমানের ইটভাটার কাছে অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীরা তাদের পথরোধ করে অপহরণ করে নিয়ে যায়।
পরবর্তীতে রিয়াদ ও জুনায়েদকে ছেড়ে দিলেও মাহিদ হোসেনকে আটক রেখে তার পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানানো হলে জেলা পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করে রাতেই অভিযান শুরু করে। রাত দেড়টার দিকে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মাহিদকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।
পরে পুলিশ মাহিদ হোসেনকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অপহরণকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।