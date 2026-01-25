পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে টগর হত্যা: তিন আসামির স্বীকারোক্তি, কারাগারে প্রেরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে টগর (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন নাসিম হায়দার শীতল, নাজমুল হাসান ওরফে তানভীর এবং আসিফ হাসান ওরফে ওমর। তারা সবাই আদালতে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।
গ্রেপ্তার নাসিম হায়দার শীতল মেহেরপুর শহরের ক্যাশব পাড়ার আনারুল ইসলামের ছেলে, নাজমুল হাসান ওরফে তানভীর একই এলাকার গোলাম রসুলের ছেলে এবং আসিফ হাসান ওরফে ওমর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত ৩০ ডিসেম্বর শীতলের বাড়ির অন্য সদস্যরা অনুপস্থিত থাকার সুযোগে সে তার দুই সহযোগী তানভীর ও ওমরকে বাড়িতে ডেকে নেয়। রাত আনুমানিক ৮টার দিকে ওমরের মাধ্যমে টগরকে শীতলের বাড়িতে আসতে বলা হয়। টগর বাড়িতে প্রবেশ করার পর ওমর বাইরে থেকে কলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দেয়।
এরপর ঘরের ভেতরে ঢুকতেই শীতল ও তানভীর গোলাপি রঙের একটি সিট কাপড় দিয়ে টগরের গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। হত্যার পর টগরের শরীর থেকে স্বর্ণালংকার খুলে নিয়ে লাশটি একটি প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে শীতলের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের নোমানের জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।
পরে লুট করা স্বর্ণালংকার শিপন কর্মকারের মাধ্যমে স্বর্ণপট্টির শাকিল বালার কাছে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাকিল বালার বাড়ি থেকে একজোড়া স্বর্ণের বালা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া শীতলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থানা সড়কের রয়েল শু গ্যালারির ক্যাশবাক্স থেকে স্বর্ণালংকার বিক্রির ৭৮ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের ক্যাশব পাড়ার একটি বেড়ের পাশ থেকে টগরের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত টগর মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের সেন্টুর স্ত্রী।