পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে মোমিনপুরে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর নিউজ:
পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর প্রতিরোধে মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম।