পিরোজপুরে আহত হনুমানের বাচ্চা উদ্ধার, চিকিৎসা প্রদান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রাম থেকে আহত একটি হনুমানের বাচ্চা উদ্ধার করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
শনিবার বিকেলে পিরোজপুর জামে মসজিদের সামনে থেকে আহত হনুমানের বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। উদ্ধারকৃত হনুমানের বাচ্চাটির বাম কানের পাশে ও একটি পায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।
পিরোজপুর গ্রামের আলমগীর হোসেন জানান, বিকেলে চারটি বড় হনুমানকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন। এ সময় ছোট্ট হনুমানটি মসজিদের সামনে এসে শুয়ে পড়ে। শরীরে ক্ষতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে তিনি সেটিকে উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুরে নিয়ে আসেন।
পরে হনুমানটিকে মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে নেওয়া হলেও সেখানে সংশ্লিষ্ট কাউকে না পেয়ে স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পশু চিকিৎসক রিপেল আহত হনুমানের চিকিৎসা প্রদান করেন।
এ সময় পিরোজপুর গ্রামের আসাদুল, দীপু, রাজুসহ স্থানীয় কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।