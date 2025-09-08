সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত পিরোজপুরে ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

পিরোজপুরে ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:৩৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে জাদুখালী মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে পিরোজপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ড জয়লাভ করেছে। সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় পিরোজপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ৭ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে।

নির্ধারিত সময় খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। খেলায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে সুমন, সাফা, সাজিদ এবং আলামিন একটি করে গোল করেন। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সবুজ, ডলার ও জুনায়েদ একটি করে গোল করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক হাসান ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করেন। এ সময় পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী,ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব, আনারুল ইসলাম, আজিজুল হক বিল্টু, আসাদুল ইসলাম,আমেনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এর আগে খেলা চলাকালীন সময়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া শারমিন ঝুরকা খেলা দেখতে মাঠে আসেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর ইউএনও’র বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা