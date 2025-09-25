পিরোজপুরে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থায়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪টি ফ্যান, ৪টি চেয়ার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবির। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, কালু মিয়া, ওহিদুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, ইস্কান্দার ইকবাল বিপ্লব প্রমুখ।