পিরোজপুরে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ২ নম্বর ওয়ার্ড

সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৫ ৭:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠেছে পিরোজপুর ২ নম্বর ওয়ার্ড।

শনিবার বিকেলে জাদুখালি মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পিরোজপুর ২ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে পিরোজপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্যভাবে ম্যাচ শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।

টাইব্রেকারে বিজয়ী দলের আদালত, বকুল বিজন ও সাদ্দাম গোল করেন। অপরদিকে পরাজিত দলের তোফাজ্জল আল আমিন ও সুমন গোল করেন। খেলায় অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য আদালত ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম, ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব, আমেনা খাতুনসহ অনেকে।



