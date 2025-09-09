প্রতারক চক্রের সদস্য শিল্পপতি হাবিবুর রহমান কারাগারে

মেহেরপুর নিউজঃ
৫টি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি, কথিত শিল্পপতি ও প্রতারক চক্রের অন্যতম সদস্য হাবিবুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
এর আগে সোমবার পটুয়াখালী জেলার মহিপুর উপজেলার কুয়াকাটা এলাকা থেকে হাবিবুর রহমানকে আটক করা হয়। আটকাইবুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর গ্রামের আজিম উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।
হাবিবুর রহমানকে নাটকের পর জেলা পুলিশ প্রেস নোট দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মেহেরপুর সদর থানার চৌকস অফিসারদের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলার সাজা প্রাপ্ত পলাতক আসামী প্রতারক চক্রের অন্যতম সদস্য হাবিবুর রহমানকে পটুয়াখালী জেলার মহিপুর উপজেলার কুয়াকাটা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানা সহ দেশের বিভিন্ন আদালতে জিআরও সি আরসহ প্রতারণা ১২ মামলা তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৫টি মামলার বিভিন্ন মেয়াদের সাজা প্রাপ্ত আসামি। হাবিবুর রহমান গ্রেফতার এড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন যাবত পলাতক ছিল।
প্রেস নোটে আরো বলা হয়েছে,মেহেরপুর সদর থানা এফ আই আর নম্বর ১২। তারিখ ১০ জুলাই ২০২৩। জি আর নং ২৭৯। ধারা ৪০৬/৪২০ /৫০৬/পেনাল কোড ১৮৬০। এজাহারে অভিযুক্ত। চার্জশিট ২৭৩ তারিখ ৩১ জুলাই ২০২৩ এই মামলার উপযুক্ত করা হয়েছে। ডিএমপি এর উত্তরা পশ্চিম থানার এফআইআর নম্বর ৪৪। তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫। ধারা ৩৪১/ ৩২৩ /৩২৪/ ৩৭৯/৫০৬ পেনাল কোড ১৮৬০, এজাহারে অভিযুক্ত। মেহেরপুর সদর থানার জিডি নং ৫৮৮। তারিখ ১৩ই মার্চ।২০২১ সিআর নং ৯৪৮/১৫।, এসি ৩৪০/১৭ সি আর ৯৬৩/১৫, মূলে ৬ মাসের প্রাপ্ত।
সি আর ৯০/১৫,তারিখ ১৩ই মার্চ ২০২১/ এজাহারে অভিযুক্ত। ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানার এফআইআর নং ৭/৩৫২,তারিখ ৩, এপ্রিল ২০১৮।ধারা ৪২০ /৪০৬ /৪৬৭/৪৬৮/ ৪৭১/৫০৬/৩৪/১০৯ পেনাল কোড ১৮৬০ এজাহারে অভিযুক্ত। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার সি আর নং ৩২/২৩ তারিখ ১১ জুন, ২০২৩, ধারা ১৩৮ (১)(a) এজাহারে অভিযুক্ত। বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আরবিটেশন আদালত ঢাকা, সিআর, ৯৪৮/ ১৫, তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫( ঢাকা সাভার) সি আর মামলায় অভিযুক্ত।
ঝিনাদহের কালিগঞ্জ থানা সি আর নং ১৫৯/২৩, তারিখ ১৭ জানুয়ারি, ২০২৪, এজাহারে অভিযুক্ত। বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ঢাকা, সি আর নং ৯৫৯/১৫ তারিখ ৯ জুলাই, ২০২৪। সি আর মামলার অভিযুক্ত।সি আর ১৬৪৮/১৩ মূলে সাজাপ্রাপ্ত। সিআর ৩৫৫/১৭ মূলে ৮ মাসের সাজাপ্রাপ্ত। এবং অর্থজারী ৯৯২/২৪ মূলে সাঁতার প্রাপ্ত।