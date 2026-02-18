প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের দপ্তর বণ্টন করে গেজেট প্রকাশ

প্রধানমন্ত্রীসহ নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি স্বাক্ষরিত এই গেজেটটি প্রকাশিত হয়। বাসস
‘রুলস অব বিজনেস-১৯৯৬’ এর ৩(৪) বিধি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তার হাতে থাকা মন্ত্রণালয়গুলো ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে গেজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।
গেজেট অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্ব নিজের কাছে রেখেছেন।
মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং সালাহউদ্দিন আহমদকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ইকবাল হাসান মাহমুদকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রমকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; ডা. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ; ড. খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্র; আব্দুল আউয়াল মিন্টুকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মিজানুর রহমান মিনুকে ভূমি; নিতাই রায় চৌধুরীকে সংস্কৃতি বিষয়ক এবং খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরকে শিল্প, বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আরিফুল হক চৌধুরী পেয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। জহির উদ্দিন স্বপন তথ্য ও সম্প্রচার; মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি; আফরোজা খানম (রিতা) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন; মো. শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি পানি সম্পদ এবং আসাদুল হাবিব দুলু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।
এছাড়াও মো. আসাদুজ্জামানকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক; জাকারিয়া তাহেরকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত; দীপেন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা; সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; ফকির মাহবুব আনামকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শেখ রবিউল আলমকে সড়ক পরিবহন, সেতু, রেলপথ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন; অনিন্দ্য ইসলাম অমিতকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; মো. শরীফুল আলমকে বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট; শামা ওবায়েদ ইসলামকে পররাষ্ট্র; সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য; ব্যারিস্টার কায়সার কামালকে ভূমি এবং ফরহাদ হোসেন আজাদকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মো. আমিনুল হক যুব ও ক্রীড়া; মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক; হাবিবুর রশিদ সড়ক পরিবহন ও সেতু; মো. রাজিব আহসান রেলপথ ও নৌপরিবহন; মো. আব্দুল বারী জনপ্রশাসন; মীর শাহে আলম স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন।
ইশরাক হোসেনকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক; ফারজানা শারমীনকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ; শেখ ফরিদুল ইসলামকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; মো. নুরুল হককে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান; ইয়াসের খান চৌধুরীকে তথ্য ও সম্প্রচার; এম ইকবাল হোসেইনকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; এম এ মুহিতকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; আহম্মদ সোহেল মঞ্জুরকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত; ববি হাজ্জাজকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ের (তেজগাঁও) উপপরিচালক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ এটি মুদ্রণ করেছেন এবং বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিসের উপপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম এটি প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেন। গেজেটের বিস্তারিত তথ্য বিজি প্রেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.bgpress.gov.bd)) পাওয়া যাবে।